Era caduto da sei metri mentre lavorava, 43enne della Valle Stura non ce l’ha fatta

Genova. Non c’è l’ha fatta Gianluca Greco, il 43enne che lunedì sera a Masone era caduto da un trabatello alto sei metri mentre stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione. Era stato soccorso è trasportato in elicottero, d’urgenza, all’ospedale San Martino.

Greco stava sostituendo alcune finestre in una falegnameria, ad accorgersi dell’incidente i suoi colleghi che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Quando era arrivato l’elicottero, l’operaio era già in gravi condizioni, aveva perso conoscenza, era stato sottoposto a un intervento al San Martino e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta da parte dei carabinieri per verificare che siano state rispettate le necessarie misure di sicurezza. Indagano i militari dell’arma del comando di Arenzano.