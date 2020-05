Eccellenza, Gianni Baldi non è più il mister dell’Angelo Baiardo

Genova. Reduce da un ottimo settimo posto nel campionato che ha visto una chiusura anticipata dopo 22 dei 30 turni in programma, l’Angelo Baiardo anche nella prossima stagione sarà tra le partecipanti all’Eccellenza, il massimo campionato regionale ligure.

La società genovese, però, avrà un’altra guida tecnica. Ha infatti comunicato di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Gianni Baldi.

“Al mister vanno i ringraziamenti da parte di tutto il consiglio direttivo della società, sia per il lavoro svolto, che per la professionalità dimostrata in queste ultime due stagioni sportive – scrive il sodalizio neroverde -. La società Angelo Baiardo augura a Baldi le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva”.