Genova. È genovese il miglior fotografo di matrimoni in Italia. Giandomenico Cosentino è stato premiato dall’Anfm, l’unica Associazione di fotografi matrimonialisti in Italia.

Cosentino è genovese, ma conosciuto in tutta Italia e all’estero per i suoi reportage di matrimonio.

“E’ una grande gioia ricevere questo premio dopo anni di grande passione per questo lavoro – dice Cosentino – la soddisfazione è ancora più grande se si pensa che da qualche anno ormai il livello e la qualità dei fotografi di matrimonio è sempre più alta ed è quindi importante riuscire a distinguersi con un lavoro più autoriale e con una ricerca più personale. Proprio questo grande amore per la fotografia e la voglia di costante voglia di migliorare mi ha permesso di raggiungere questo traguardo”.

Una bella notizia anche per Genova che trova un’altra eccellenza nel suo territorio in un momento molto delicato per il settore: molti eventi e matrimoni sono stati spostati all’anno prossimo, mettendo in difficoltà, tra le altre, anche la categoria dei fotografi.

“In questo momento così particolare questo riconoscimento mi da la forza per rimboccarmi le maniche e non velo l’ora di ripartire – afferma Cosentino – ancora ci sono tanti punti interrogativi, ma è bello vedere come le coppie non siano troppo scoraggiate e insieme abbiamo trovato il modo di viverla con ottimismo, pensando che l’evento del loro matrimonio sarà soltanto rimandato e gli sposi avranno modo di organizzarlo con più calma. Saranno foto piene di sorrisi e di momenti speciali proprio perché potremmo festeggiare, oltre al matrimonio, la fine di un periodo molto difficile”.