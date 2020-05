“Dovete darci il denaro!”: sabato 6 giugno presidio sotto la sede dell’Inps

Genova. Presidio sabato prossimo sotto la sede dell’Inps di piazza della Vittoria. L’appuntamento è stato convocato dalla sigla Lavoratori e lavoratrici disoccupati e disoccupate riuniti, che raccoglie sindacati, partiti, associazioni e centri sociali.

“Dopo anni di austerità e tagli alla spesa pubblica, miliardi di euro sono stati messi a bilancio per fronteggiare la crisi che abbiamo davanti – si legge in un post dei promotori – Eppure, questo enorme flusso di denaro sembra destinato quasi esclusivamente alle imprese, cui sono stati concessi importanti sgravi fiscali e finanziamenti a fondo perduto, mentre milioni di persone già si trovano di fronte al problema di non poter pagare l’affitto, le bollette o fare la spesa”.

“È necessaria una massiccia redistribuzione della ricchezza all’interno della società – dicono gli organizzatori della protesta – e sono necessari nuovi strumenti universali di welfare”.

Obiettivo del presidio è chiedere il “pagamento immediato della cassa integrazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici che ne hanno diritto, una misura di reddito individuale e universale per tutti coloro che non hanno lavoro e salari degni per tutti i lavoratori e le lavoratrici”.

L’appuntamento è alle 15.30. In settimana in una conferenza stampa saranno illustrati i dettagli e le ragioni della manifestazione