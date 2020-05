Domani arrivano le Frecce Tricolori a Genova, ecco l’orario dello show e dove vederle

Genova. Non sarà probabilmente un vero e proprio show, ma piuttosto quello che in termini tecnici si definisce un sorvolo. Le strisce verdi, bianche e rosse non mancheranno comunque di solcare i cieli di Genova, una delle tappe del giro d’Italia delle Frecce Tricolori che da qui al 2 giugno toccheranno tutti i capoluoghi di regione per unire il Paese in un abbraccio ideale che sia di buon auspicio per la ripartenza.

L’appuntamento sarà a partire dalle 10. La pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare non farà scalo a Genova, ma lambirà la città durante il trasferimento da Aosta a Firenze. Le Frecce voleranno in formazione sopra la Valpolcevera e il nuovo ponte – ma da quanto trapela sarà un passaggio “a fumi spenti”, cioè senza le scie tricolori – poi, con un’ampia curva sul mare, si presenteranno nella zona del Porto Antico e graffieranno coi colori della bandiera italiana il cielo tra l’Acquario e corso Italia. Dopodiché proseguiranno verso la Toscana costeggiando tutta la riviera di Levante alla volta di Firenze.

Per vederle bene, dunque, basterà posizionarsi al Porto Antico o in un punto panoramico sulla città come Spianata Castelletto o ancora meglio le alture che incoronano il centro. I luoghi di osservazione sono molteplici, quindi non sarà necessario creare assembramenti. Per chi non potrà assistere dal vivo, Genova24 sarà in diretta sulla propria pagina Facebook per offrire a tutti lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

“Godiamoci questo spettacolo evitando assembramenti e rispettando le regole, dalle finestre e dai balconi delle nostre case, esponendo e sventolando la bandiera italiana – è l’invito del Comune di Genova -. Per vivere insieme questo spettacolo inviateci le vostre foto e taggateci sui social”.