Distribuzione gratuita mascherine in farmacia: sistema sbloccato dopo problemi per alta richiesta

Genova. Sistema informatico in tilt in tutta la Liguria a causa dell’alto numero di richieste. È durata poco più di un’ora senza problemi la distribuzione delle mascherine nelle farmacie. Per poi riprendere con una certa regolarità intorno alle 9.45.

La conferma arriva da Giuseppe Castello, vicepresidente di Federfarma Genova: “Stiamo lavorando per lo sblocco, ma al momento non sappiamo dare una tempistica”.

Il sistema ha funzionato regolarmente sino alle 8.10. Poi ha cominciato ad andare a singhiozzo a causa dell’alto numero di richieste da registrare nel sistema.

Ieri dall’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone era arrivato l’invito a “non accalcarsi davanti alle farmacie“. Evidentemente in tanti questa mattina si sono presentati a ricevere gratuitamente una delle 500 mila mascherine chirurgiche destinate, in teoria, a chi non ha ricevuto quelle già inviate per posta.

Da oggi, mercoledì 6 maggio, ogni residente potrà ritirare una confezione con due mascherine. Basta andare in una qualsiasi farmacia sul territorio regionale con la propria tessera sanitaria, quella che riporta il codice fiscale. Saranno ammesse le consegne per conto terzi: chi vuole prendere le mascherine anche per parenti o amici deve portare con sé tutte le tessere in originale e in cambio riceverà tante confezioni quante sono le tessere presentate, a prescindere dal nucleo familiare di appartenenza. L’unica condizione è che i richiedenti devono essere residenti in Liguria. Il sistema elettronico poi registra l’avvenuta consegna, quindi sarà impossibile andare in un’altra farmacia e ottenere altre mascherine con lo stesso codice fiscale.