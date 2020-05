De Ferrari, ancora un presidio dei ristoratori davanti alla Regione: “Regole certe per ripartire”

Genova. Presidio a Genova come in altre 17 città italiane per il movimento Imprese-ospitalità che chiede maggiori certezze per il futuro delle proprie imprese.

I ristoratori, i rappresentanti degli alberghi e di altri locali come le discoteche hanno deciso di dar luogo a una protesta davanti alla Regione Liguria dove hanno avuto anche un breve incontro con il governatore Giovanni Toti.

Quello che chiedono sono regole certe per poter ripartire in maggiore sicurezza.

(video di Fabrizio Cerignale)