Da domani in Liguria via libera a luna park e centri sociali, dal 1° giugno riaprono i nidi estivi

Genova. Da domani (26 maggio) in Liguria possono riaprire anche luna park, circoli culturali e centri sociali, mentre il 1° giugno torneranno in attività tutti i servizi per l’infanzia e l’adolescenza da 0 a 17 anni.

È quanto prevede la nuova ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Giovanni Toti che recepisce tra l’altro le integrazioni alle linee guida votate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni lo scorso 22 maggio.

Dunque via libera alle “attività di spettacolo viaggiante“, compresi luna park e circhi, anche se saranno i sindaci e disciplinare gli accessi attraverso ordinanze proprie. Potranno ripartire i noleggi di qualunque mezzo di trasporto, dalle auto ai monopattini, i trenini turistici e ovviamente le guide turistiche, gli informatori del farmaco.

Dal 26 maggio inoltre sarà permesso l’accesso ai teatri e agli altri luoghi dello spettacolo per consentire gli allestimenti e la sanificazione in vista della riapertura al pubblico che attualmente è prevista per il 15 giugno.

Semaforo verde anche per le attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica in laboratorio con macchinari o altri strumenti, compresi gli stage che riguardino attività economiche non sospese e gli esami finali in presenza.