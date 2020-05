Covid, il coordinamento genovese di Forza Italia si riunisce in videoconferenza per fare il punto

Genova. Nella giornata di ieri, per volere del presidente Silvio Berlusconi e su iniziativa del coordinatore Regionale della Liguria, Carlo Bagnasco, si è svolta la prima riunione del coordinamento regionale ligure di Forza Italia. Lo comunica il commissario genovese del partito Mario Mascia.

Si sono riuniti in video conferenza, i coordinatori Provinciali, i coordinatori Cittadini, il coordinatore dei Seniores, il coordinatore dei Giovani, il coordinatore dei Club “Forza Silvio” ed insieme alla coordinatrice regionale di Azzurro Donna le coordinatrici provinciali del movimento femminile forzista, per discutere la linea da portare avanti sul territorio Ligure.

Carlo Bagnasco è stato chiaro “dobbiamo essere al fianco dei cittadini e sostenere chi oggi è maggiormente in difficoltà a causa del COVID-19”. Durante la riunione, sono state inoltre discusse le linee guida indicate dal Presidente Berlusconi per un Azione più puntuale ed incisiva su tutto il territorio.