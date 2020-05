Corso Italia e la nuova pista ciclabile: scatta il limite dei 30 km/h per le auto

Genova. In vigore da questa mattina il limite dei 30km/h per tutti i mezzi in transito in corso Italia in entrambe le direzioni: la misura arriva a completamente del nuovo assetto della strada a seguito della nuova pista ciclabile d’emergenza tracciata nei giorni scorsi.

Una misura che era attesa, e che Genova24 aveva già anticipato: nella notte è stata ultimata l’installazione della segnaletica stradale che fissa il limite di velocità e segnala la presenza del percorso dedicato a biciclette e monopattini che da Boccadasse collega piazza De Ferrari.

Una scelta presa per venire incontro alle esigenze di sicurezza della strada che vede la ciclabile essere ‘attraversata’ da accesso alle aree di sosta e fermate dei mezzi di trasporto pubblico. Il nuovo limite di velocità, infatti, è stato richiesto sia in sede di municipio, sia da parte della alla Fiab che ha proposto la rete ciclabile insieme a Confprofessioni: “Non guasta, anzi lo avevamo richiesto – aveva confermato il presidente genovese Romolo Solari – e va nella logica di una promenade come dovrebbe essere e non di una strada di scorrimento. Lo scorrimento c’è poco sopra in via Righetti”.

Per ridurre effettivamente la velocità erano stati anche ipotizzati i dissuasori sulla carreggiata, ma in passato si era già opposta Amt perché verrebbero danneggiate le sospensioni degli autobus, e non solo.

(Foto David Gamberini)