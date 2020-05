Coronavirus, torna a casa dopo 5 mesi pensionato genovese ricoverato d’urgenza durante crociera

Genova. E’ stato dimesso, dal reparto di lungodegenza dell’ospedale di Salemi, Giovanni Bertini, il pensionato genovese di 79 anni, ricoverato per la riabilitazione dopo tre settimane di ricovero nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il Bertini era stato colpito da broncopolmonite con complicazioni durante il suo soggiorno sulla nave da crociera ‘Costa Deliziosa’, partita da il 5 gennaio scorso per il giro del mondo. Nelle prime ore si era temuto per un nuovo caso di Coronavirus, con la nave crociera che stazionava al largo del porto di Marsala. Poi i tamponi negativi hanno scongiurato il pericolo, e la nave aveva ripreso la navigazione.

“Ora sono in un albergo che si affaccia sulle campagne di Salemi, La Giummara, qua si mangia divinamente e sto bene – racconta Giovanni Bertini, come riportato da Trapani24 – Voglio ringraziare di cuore il primario Tommaso Di Bella e tutti i sanitari dell’ospedale di Salemi. Sia in ospedale a Trapani che a Salemi mi hanno curato e trattato in modo eccellente, grazie a tutti. Adesso, ho un po’ di fiato corto per la bronchite cronica, devo proseguire la cura che già facevo prima oltre alla terapia che mi hanno prescritto”.

(Foto Trapani24)