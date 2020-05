Coronavirus, oggi ‘solo’ tre decessi in tutta la Liguria: il numero più basso da inizio emergenza

Genova. Continua il conto delle vittime per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Liguria, ma oggi il dato sui nuovi decessi scende al minimo storico dall’inizio dell’emergenza sanitaria conclamata.

I morti delle ultime 24 ore sono stati segnalati due al Galliera, una donna di Genova, 84 anni, deceduta il 17 maggio presso Malattie Infettive, una donna di Genova, 99 anni, deceduta il 17 maggio presso Pronto Soccorso, e una presso la Asl5 spezzina, una donna di anni 78 ricoverata in Geriatria (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 18/05/2020. Ad oggi i decessi totali sono 1365. Nessun nuovo decesso, quindi, per il San Martino di Genova e per il Villa Scassi.

Scendono gli infettati, sono 4363 i pazienti positivi al coronavirus, 110 in meno rispetto a ieri, come scendono gli ospedalizzati, che sono oggi 383, di cui 23 in terapia intensiva, mentre cresce il numero dei guariti con due test consecutivi negativi: 3461, che significa 160 più di ieri.