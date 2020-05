Coronavirus, oggi 53 nuovi casi positivi ma il trend del contagio resta in calo

Genova. Continua a scendere il numero complessivo dei casi “attivi” di Coronavirus in Liguria – oggi sono 100 in meno di ieri, per un totale di 3618 unità – ma i nuovi casi di contagio non si fermano: oggi secondo il flusso di dati Alisa-Ministero sono stati 53 in più. Un trend, anche questo, che si conferma rispetto ai giorni scorsi, durante i quali si è viaggiato tra 30 e 60 nuovi casi al giorno.

Sarà interessante capire, tenendo conto delle tempistiche legate all’analisi dei tamponi, come questo dato varierà nel corso delle prossime due settimane, in base all’allentamento del lockdown.

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano sei decessi per Covid in tutta la Liguria, portando la cifra totale delle vittime a 1429. I guariti definitivamente sono 4501, di cui 147 nella giornata di ieri. Scendono anche gli ospedalizzati: 242, 12 in meno di ieri, di questi 19 sono in terapia intensiva. Meno 106 anche i pazienti in isolamento domiciliare.

Il totale dei tamponi effettuati da inizio emergenza è di 96678, di cui 2206 relativi all’ultimo bollettino, con una capacità di analisi in crescita. In sorveglianza attiva a Genova ci sono 416 persone, 2482 sono quelle attualmente positive al Coronavirus.