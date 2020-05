Coronavirus, lunedì arriva a Genova la nave Msc Fantasia: a bordo 8 marittimi contagiati

Genova. La prossima settimana, probabilmente lunedì, un’altra nave da crociera entrerà nel porto di Genova con alcune persone positive al coronavirus a bordo.

Si tratta della Msc Fantasia, attualmente in viaggio da Lisbona al porto spagnolo di Algeciras, che trasporta solo 440 membri dell’equipaggio di cui 8 contagiati, secondo quanto comunicato dalla sanità marittima e dal dipartimento nazionale della protezione civile.

“Si tratta della sesta nave in Liguria che gestiremo dall’inizio dell’emergenza – ha spiegato l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che ha riferito la notizia in conferenza stampa -. Domani tornerà a riunirsi il tavolo emergenziale. Le modalità di gestione saranno le solite utilizzate per tutte le altre, con una situazione nei nostri ospedali e nelle terapie intensive nettamente migliore di quella che ci ha visto impegnati nei mesi scorsi”.

Dall’inizio della pandemia il porto di Genova ha accolto Msc Opera (dichiarata contaminata dall’Usmaf e rimasta a lungo in quarantena in porto), Msc Splendida e Costa Deliziosa, le ultime due senza casi confermati a bordo. Su Fantasia invece risultano otto persone contagiate.

Al momento non sono note le loro condizioni di salute ma da quanto riferisce la compagnia sarebbero buone visto che, in caso contrario, sarebbero stati trasportati all’ospedale nelle precedenti tappe. “Domani faremo un primo briefing con Usmaf, il dipartimento nazionale e Asl 3. Faremo tutto ciò che sarà necessario per far rientrare i marinai in sicurezza”, ha aggiunto Giampedrone.