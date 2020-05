Coronavirus in Liguria, superata quota 100mila tamponi. Ancora 16 nuovi contagi in un giorno

Genova. Sono 3.362 le persone positive al coronavirus in Liguria, 105 meno di ieri secondo il bollettino della Regione in base ai dati del flusso ministeriale. In una giornata sono 16 i nuovi contagi a fronte di 7 decessi e 114 guariti con doppio tampone negativo. Superata inoltre di 625 unità quota 100mila tamponi, più 1.790 nelle ultime ventiquattro ore.

Scende ancora il numero degli ospedalizzati, 211 di cui 13 in terapia intensiva, 13 meno di ieri. In tutto sono 1.443 le vittime accertate, 934 i pazienti in isolamento domiciliare, 2.217 i guariti ancora positivi e 4.798 quelli definitivamente curati con due test negativi consecutivi.

Sempre più rassicuranti i dati in arrivo dagli ospedali genovesi. Quasi tutti non hanno più pazienti in terapia intensiva, tranne il San Martino (3) e il Villa Scassi (4). Al policlinico ci sono 22 pazienti, al Galliera 35, a Sampierdarena 33, a Lavagna uno. Tutte le altre strutture risultano prive di pazienti Covid.

Ecco i decessi segnalati oggi a Genova e provincia

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 93 anni, con comorbidità, deceduto il 28/5/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• di una paziente residente a Campoligure di 58 anni, presso Rianimazione Monoblocco

• di una paziente residente a Genova di 85 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso