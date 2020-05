Coronavirus, in Liguria “solo” 14 nuovi contagiati ma scende ancora il numero dei tamponi

Genova. Continua a calare il numero di nuovi contagiati dal coronavirus in Liguria, 14 nelle ultime ventiquattr’ore secondo il bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati del flusso ministeriale. Sono 129 in meno dunque i positivi sul territorio, per un totale di 3.233 persone. Cala invece il numero dei tamponi quotidiani, scesi in due giorni 2.157 ai 1.548 di ieri per un totale di 102.173 dall’inizio dell’emergenza.

Abbastanza stabile la situazione dei ricoverati in ospedale, ad oggi 205 di cui 13 in terapia intensiva, 6 in meno dal giorno precedente. Rispetto a ieri si contano ancora 7 decessi (in tutto 1.450) e 136 nuove guarigioni con doppio tampone negativo (in totale 4.936). Positivi ma dimessi dall’ospedale 2.239 pazienti, curati a domicilio in 789 (diminuiti di 145 unità).

Di seguito le comunicazioni dei decessi dagli ospedali in provincia di Genova:

ASL 3

L’Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi:

* Uomo di 53 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Rianimazione

* Uomo di 63 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Rianimazione

* Uomo di 89 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Medicina

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 1 decesso nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di una paziente residente a Genova di 75 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).