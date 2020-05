Coronavirus: in Liguria scendono ancora i positivi, ricoverati in ospedale poco più di 400

Genova. Sono 4.599 le persone positive al coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso ministeriale. Nelle ultime ore sono stati riportati 7 nuovi decessi, 84 guariti con doppio test negativo e 65 nuovi contagi per un bilancio di 26 persone positive in meno rispetto a ieri.

Sale a 1.334 il bilancio dei morti, scendono ancora gli ospedalizzati (in tutto 416, rispetto a ieri 27 in meno, solo 31 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 2.187 persone, 1.996 clinicamente guariti ma ancora positivi, 3.125 guariti con due test consecutivi negativi.

Ecco i numeri degli ospedali in provincia di Genova (quelli assenti dall’elenco sono privi di pazienti Covid):

San Martino: 69 (-5), in terapia intensiva 7

Evangelico: 15 (-1), in terapia intensiva nessuno

Galliera: 70 (-5), in terapia intensiva nessuno

Gaslini: 1, in terapia intensiva nessuno

Villa Scassi: 48 (-7), in terapia intensiva 6

Sestri Levante: 30 (-5), in terapia intensiva 1

Ecco i morti riportati dagli ospedali in provincia di Genova:

ASL 3

L’Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 84 anni, con comorbidità, deceduto il 14/5/2020 nel reparto di Pneumologia

ASL 4

Segnala un decesso: un uomo di anni 89, deceduto il 15 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

GALLIERA

Segnala due decessi: un uomo, di Genova, 87 anni, deceduto il 14 maggio presso Malattie Infettive e un uomo, di Genova, 81 anni, deceduto il 15 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO

Non segnala decessi nelle ultime 24 ore