Coronavirus, in Liguria nuova “ondata” di guariti e calano ancora i positivi: 31 in meno

Genova. Sono 5.248 le persone positive al coronavirus in Liguria, 31 meno di ieri. Emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione in base ai flusso dati di Alisa e del ministero della salute. Rispetto a ieri si contano 47 nuovi contagiati ma anche 64 guariti con doppio tampone negativo e 14 deceduti, portando perciò il conteggio totale in negativo.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati effettuati 1.290 tamponi, per un totale di 54.492 dall’inizio dell’emergenza. La maggior parte dei positivi è sempre in provincia di Genova (3.153). In tutto si registrano 1.207 morti. I clinicamente guariti (asintomatici positivi curati a domicilio) sono 1.697 (16 più di ieri), mentre i guariti con doppio test negativo sono in tutto 1.902.

In isolamento a domicilio ci sono 2.856 pazienti (27 meno di ieri). Ricoverati in ospedale 695 pazienti (20 in meno rispetto a ieri) di cui 67 in terapia intensiva. Ecco la situazione negli ospedali genovesi e del Tigullio:

Ospedale Policlinico San Martino: 143 pazienti (-5), 23 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 25 pazienti, nessuna terapia intensiva

Ospedale Galliera: 106 pazienti (-2), 2 in terapia intensiva

Ospedale Gaslini: 3 pazienti, nessuna terapia intensiva

Ospedale Villa Scassi: 89 pazienti, 11 in terapia intensiva

Sestri Levante: 53 pazienti (-4), 7 in terapia intensiva

Lavagna: nessun paziente