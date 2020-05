Coronavirus, in Liguria il numero dei guariti doppia quello dei morti ma non bisogna abbassare la guardia

Genova. 1753 tamponi effettuati, -29 casi di contagio attivi, 11 decessi e 25 ospedalizzati in meno. Sono alcuni dei dati che si evincono dal bollettino quotidiano emesso da Alisa e Regione come flusso per il ministero. La Liguria è quindi a quota 5061 casi da inizio emergenza, numero a cui si devono aggiungere i deceduti totali, 1252, e i guariti con doppio tampone, 2330 (112 più di ieri).

Tre dati positivi quindi: la conferma del trend di diminuzione dei nuovi contagi e degli ospedalizzati e poi il fatto che il numero dei guariti sia vicino a doppiare quello delle vittime del Covid-19.

Inoltre persone curate a domicilio in Liguria sono 2666, 33 in meno rispetto a ieri, segno che l’epidemia sta arretrando anche nelle sue forme più lievi. I soggetti in sorveglianza attiva a Genova sono 410, nel Tigullio 328. I contagiati in provincia di Genova sono 3139, 872 nel savonese, 758 nell’imperiese, 284 nello spezzino.