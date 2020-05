Coronavirus, in Liguria calano ancora i contagi ma tornano ad aumentare i morti

Genova. Scendono a 4.663 le persone positive al coronavirus in Liguria, 43 in meno rispetto a ieri. Tornano a salire però i deceduti, 13 in più, per un bilancio totale di 1.312 morti. I nuovi contagi sono 57 con 2.015 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (in totale 72.174). Sono i dati che emergono dal bollettino odierno emesso da Regione Liguria sulla base del flusso dati del ministero della salute.

I numeri evidenziano un calo costante dei pazienti ricoverati in ospedale (17 in meno nell’ultima giornata) e un aumento sostanzioso dei guariti: 97 in più quelli con doppio tampone negativo (in totale 2.953) e 18 in più quelli ancora positivi ma ormai asintomatici (in tutto 1.945). Un numero che, complessivamente, supera quello delle persone ancora contagiate che sono concentrate perlopiù in provincia di Genova (2.945). In isolamento domiciliare ci sono 2.253 persone, 44 in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali liguri sono ricoverati ad oggi 465 pazienti, di cui 35 in terapia intensiva. Di seguito la situazione nelle strutture genovesi e del Tigullio

San Martino: 67 (-9), 8 in terapia intensiva

Evangelico: 17 (-1), nessuno in terapia intensiva

Galliera: 84 (-3), nessuno in terapia intensiva

Gaslini: 1, nessuno in terapia intensiva

Villa Scassi: 64, 6 in terapia intensiva

Sestri Levante: 36 (-1), 4 in terapia intensiva

Gli altri ospedali sono privi di pazienti Covid.

Ecco i decessi in dettaglio nella provincia di Genova

ASL 3

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala due decessi:

• donna di 74 anni, con comorbidità, deceduta il 13/5/2020 nel reparto di Medicina

• donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 13/5/2020 nel reparto di Medicina

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

GALLIERA

Segnala due decessi:

• un uomo, di Genova, 64 anni, deceduto il 13 maggio presso Malattie Infettive

• un uomo, di Mignanego, 62 anni, deceduto il 13 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 1 decesso, anche per infezione da Covid-19: una paziente residente a Genova di 74 anni, presso il Padiglione 12.