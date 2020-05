Coronavirus in Liguria: 39 contagi in un giorno e l’obiettivo 3mila tamponi è ancora lontano

Genova. Continuano a calare le persone positive al coronavirus in Liguria che sono 151 in meno rispetto a ieri a fronte di 39 nuovi contagiati. Sono i dati che emergono dal bollettino diffuso dalla Regione in base al flusso ministeriale. Nelle ultime ventiquattr’ore si devono contare 7 decessi e soprattutto 183 nuovi guariti con doppio tampone negativo.

Il numero di tamponi è ancora distante dall’obiettivo dei 3mila quotidiani promessi dal governatore Toti: nelle ultima giornata sono stati eseguiti 2.157 test per un totale di 98.835 dall’inizio dell’emergenza. In tutto sono 3.467 i positivi in Liguria. Gli ospedalizzati sono 219, di cui 14 in terapia intensiva, 23 in meno rispetto a ieri. In isolamento 1.050 pazienti (146 in meno), clinicamente guariti ma ancora positivi 2.198 (18 in più), guariti definitivi 4.684.

Di seguito la situazione negli ospedali genovesi:

ospedalizzati di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedale Policlinico San Martino 22 2 -12 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 37 0 -1 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 33 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 -1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 10 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 0

Di seguito i decessi nelle strutture in provincia di Genova

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 82 anni con comorbidità deceduto il 27.05.2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Segnala 2 decessi di pazienti, si tratta di:

• un uomo di anni 63, deceduto il 26 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Lavagna

• un uomo di anni 77, deceduto il 26 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi