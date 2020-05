Coronavirus: in Liguria 32 nuovi contagiati e 10 morti in un giorno, sempre meno in ospedale

Genova. Scendono ancora le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria che sono 4.264, cioè 57 in meno di ieri, secondo i dati diffusi dalla Regione in base al flusso ministeriale. I nuovi contagiati sono “solo” 32 rispetto ai 66 di ieri. A questi si devono sottrarre i 10 morti nelle ultime ventiquattr’ore e i 79 guariti con doppio tampone negativo.

In tutto sono 1.384 i deceduti dall’inizio dell’emergenza almeno in parte a causa del coronavirus. Tra i guariti senza sintomi, 3.639 non sono più positivi e 2.086 sono ancora in isolamento a domicilio. Gli ospedalizzati sono 332, di cui 22 in terapia intensiva, nel complesso 28 in meno rispetto a ieri.

Ecco la situazione nelle strutture genovesi e del Tigullio:

Di seguito i decessi a Genova e provincia:

ASL 3

L’Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 89 anni, con comorbidità, deceduto il 19/5/2020 nel reparto di PS/OBI

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Segnala tre decessi:

• donna, di Bogliasco, 84 anni, decesso avvenuto il 19 maggio presso Malattie Infettive

• uomo, di Genova, 86 anni, decesso avvenuto il 19 maggio presso Malattie Infettive

• uomo, di Genova, 80 anni, decesso avvenuto il 20 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• un paziente residente a Genova di 89 anni, presso il reparto di Malattie Infettive

• una paziente residente a Camogli di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso