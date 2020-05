Coronavirus, in Liguria 140 positivi in meno ma ancora 10 nuovi morti nell’ultima giornata

Genova. Sono 140 in meno rispetto a ieri le persone positive al coronavirus in Liguria, ma nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati ancora 10 decessi. Sono i numeri che emergono dall’ultimo bollettino regionale in base ai dati del flusso ministeriale. I nuovi contagiati sono 45, mentre i guariti con doppio test negativo sono 175 in più.

I contagiati attuali scendono quindi a 4.048, mentre il bilancio delle vittime sale a 1.405. I tamponi effettuati sono 2.518 nell’ultima giornata, in totale 89.529. In calo gli ospedalizzati, 17 in meno da ieri, in totale 288 di cui 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.620 pazienti (150 in meno), più 2.140 guariti ancora positivi oltre ai 3.934 ufficialmente guariti con doppio tampone negativo.

Di seguito il dettaglio della situazione negli ospedali genovesi.