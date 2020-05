Coronavirus, in Liguria 100 nuovi guariti e 59 positivi in meno: 10 i decessi

Genova. Ancora due morti in provincia di Genova nelle ultime 24 ore legate all’epidemia di Covid-19. Lo fa sapere Alisa, l’agenzia regionale della sanità, che ha diffuso il consueto bollettino con i decessi dalle ore 14 del 15 maggio alle 14 del 16 maggio.

I positivi continuano a calare: oggi sono 4540, 59 in meno di ieri. Di questi 2910 si trovano in provincia di Savona. Le persone in isolamento domiciliare sono 2138 (49 in meno di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e a domicilio) sono 2007 (+11), i guariti con due test consecutivi negativi 3225 (+100). I test effettuati da inizio emergenza sono 78078 (+2056 nelle ultime 24 ore); i nuovi contagi rilevati in queste ore sono 51; i decessi totali sono 1344, di cui 10 in questo ultimo bollettino.

Asl 1 segnala un decesso: un uomo di 63 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 16 maggio all’ospedale di Sanremo. Tre invece i decessi in Asl 2, tutti all’ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 91 anni e due donne di 77 e 87.

Per quanto riguarda Asl 3 l’ospedale Villa Scassi segnala due decessi: una donna di 90 anni con comorbidità deceduta il oggi nel reparto di Degenza Breve e una donna di 87 anni con comorbidità deceduta oggi nel reparto di Medicina. Asl 4, ospedale Galliera e Policlinico San Martino non segnalano decessi nelle ultime 24 ore. Asl 5 segnala il decesso di un uomo di anni 41, ricoverato in UTI (Spezia) residente nel comune di La Spezia, deceduto oggi.