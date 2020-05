Coronavirus, il ministero della salute promuove la Liguria: ecco i dati del monitoraggio

Genova. Sono tutti positivi i dati del monitoraggio del ministero della salute, vidimati dall’Istituto superiore di sanità, sulla pandemia di coronavirus in Liguria. Contagi in calo, terapie intensive sempre più vuote e capacità di monitoraggio che rientra nei valori minimi imposti dal Governo: con questi indicatori il governatore Giovanni Toti, che li ha pubblicati direttamente sulla propria pagina Facebook, conta ormai nel via libera alla riapertura dei confini regionali.

L‘indice di contagio Rt, anticipato già stamattina dalla Regione, è compreso tra 0,58 e 0,41, a seconda che il dato sia basato sulla data di inizio dei sintomi o su quella di ospedalizzazione, a fronte di un valore di soglia pari a 1. Il numero di casi riportati dalla protezione civile negli ultimi 14 giorni è in calo del 13,5%, mentre i nuovi casi di infezione non associati a catene di trasmissione locale sono 86, cioè 63 in meno rispetto al report precedente.

Ad oggi, però, solo per il 29% dei nuovi casi positivi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti, una percentuale classificata come “stabile” mentre la soglia prevede un trend in miglioramento con target finale 100%. La percentuale di tamponi positivi risulta “in diminuzione in tutti i setting” e in media passano due giorni tra la data di inizio dei sintomi e quella della diagnosi.