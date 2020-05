Coronavirus, il flash mob dei tassisti per ringraziare “chi non si è mai fermato per il bene dell’Italia”

Taxi, “grazie a chi non si è mai fermato per il bene dell’Italia”: domani alle 19.30 in piazza De Ferrari lancio di palloncini rossi dalle auto bianche della Coop Radio Taxi Genova 0105966

Genova. Oggi, venerdì 8 maggio, alle 19.30, in piazza De Ferrari, i tassisti della Cooperativa Radio Taxi 0105966 lanceranno un centinaio di palloncini rossi a forma di cuore ed esporranno la striscione: “Grazie a chi non si è mai fermato per il bene dell’Italia”.

“Abbiamo ritenuto doveroso – spiega Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966 – ringraziare pubblicamente tutti quei lavoratori che non si sono mai fermati durante l’emergenza Covid. A partire dal personale sanitario, forze dell’ordine, farmacisti, addetti dei supermercati, autotrasportatori, personale di enti pubblici e privati che hanno assicurato servizi essenziali, fino ai giornalisti che hanno garantito una puntuale informazione alla cittadinanza”

“Siamo fiduciosi – conclude il comunicato – nella forza e nella tenacia della nostra comunità, della nostra città che saprà, ancora una volta, rimboccarsi le maniche e ripartire, insieme”. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966, in collaborazione con l’associazione Tutti Taxi per Amore.