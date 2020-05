Coronavirus, i pazienti negli ospedali liguri sono meno di 500: continua il trend di calo dei contagi

Genova. Sono 8 le persone morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Liguria, e sono 66 quelle guarite con doppio tampone negativo. Sono alcune dei dati contenuti nel bollettino quotidiano di Alisa e Regione – Flusso per il ministero della Sanità. Oggi il numero di casi “attivi” di contagio da Coronavirus in Liguria scende di 43 unità stabilizzandosi a 4708 casi complessivi.

Il dato comprensivo di deceduti e guariti, dall’inizio dell’emergenza, è invece di 8861 positivi. Genova continua a essere la provincia più colpita, con 2954 casi, seguita da Savona (830), Imperia (676) e La Spezia (242).

Si stabilizza il trend di diminuzione dei nuovi casi e, altro dato incoraggiante, continuano a calare gli ospedalizzati, 482 in totale nelle strutture della Liguria, con 40 pazienti in meno rispetto a ieri e 35 complessivamente in terapia intensiva a livello regionale. Calano anche i pazienti curati a domicilio: sono 2297, 25 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1345 tamponi, un numero ancora al di sotto dell’auspicata soglia 3000 che sarà possibile con i nuovi macchinari in dotazione agli ospedali San Martino e di Imperia.