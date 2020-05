Coronavirus, dagli ospedali genovesi il bollettino dei morti del primo maggio

Genova. Sono sempre meno, ma ancora non del tutto azzerati, i pazienti positivi al coronavirus che muoiono negli ospedali genovesi. Nel bollettino di giovedì erano stati 15 quelli registrati in tutta la Liguria, per un totale di 1.165 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Ecco gli aggiornamenti in arrivo dalle strutture ospedaliere

Ospedale Villa Scassi (2 decessi): Donna di 81 anni con comorbidità deceduta il 30/4/2020 nel reparto di Medicina. Donna di 86 anni con comorbidità deceduta il 1/5/2020 nel reparto di Medicina

Ospedale San Martino (4 decessi): Una paziente nata a Costa di Rovigo (Rovigo) e residente a Genova di 80 anni, presso il Padiglione 10. Una paziente nata e residente a Genova di 84 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. Una paziente nata a Palermo e residente a Genova di 94 anni, presso il Padiglione 12. Un paziente nato e residente a Tiglieto (Genova) di 74 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Ospedale Galliera (2 decessi): Donna, 81 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 07.40 del 1 maggio, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.00 del 1 maggio, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

