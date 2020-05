Coronavirus, curva del contagio ancora in calo: 17 nuovi positivi e 6 decessi

Genova. Sono 3.718 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 63 in meno rispetto a ieri. Il dato è frutto di 17 nuove positività, 6 decessi e 74 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 254 e cioè 11 in meno rispetto a ieri. Di questi, sono 18 quelli ricoverati in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.302 e cioè 57 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici, positivi a domicilio sono 2.162 e cioè 5 più di ieri. I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 4.354 e cioè 74 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.168. I decessi hanno toccato quota 1.423 e cioè 6 più di ieri. In totale finora sono stati effettuati 94.472 test e cioè 1.299 in più rispetto a ieri.

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 25 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 24 maggio alle 14 del 25 maggio)

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Il Presidio di Levante segnala un decesso: una donna di 88 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: una donna di 89 anni, con comorbidità, deceduta il 25/5/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Segnala un decesso avvenuto in data 23 maggio (non comunicato nel bollettino di ieri) presso reparto covid di sestri levante: un uomo di anni 68 residente a Borzonasca

ASL 5

Segnala un decesso: un uomo di anni 78, ricoverato in Geriatria (Sarzana) e residente a La Spezia

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• di un paziente residente a Genova di 73 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.

• di un paziente residente a Genova di 84 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.

• di un paziente residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12