Coronavirus, continua a scendere il numero dei contagi ma i morti tornano a doppia cifra

Genova. Scende di 38 unità il numero di casi di coronavirus “attivi” in Liguria, stabilendosi a quota 4625. E’ il dato relativo alle ultime 24 ore nel bollettino Alisa-Regione flusso per il ministero della Sanità. Di questi 4625 casi, 2937 sono in provincia di Genova, 796 a Savona, 662 a Imperia e 226 alla Spezia. I tamponi effettuati nelle ultime ore sono stati 2074 (74248 totali).

Anche oggi il numero dei decessi è a due cifre: 15 persone non ce l’hanno fatta contro il Covid-19. I morti in Liguria dall’inizio dell’emergenza sono 1327. Nelle ultime 24 ore un morto è stato registrato al Villa Scassi, un uomo di 73 anni, una donna di anni 88 è deceduta all’ospedale di Sestri Levante, 3 persone – uomini di 72, 73 e 80 – sono morti al Galliera e nessuno al San Martino.

Oggi si contano però altri 20 guariti definitivamente (doppio tampone) portando quindi a 1965 la cifra totale. Cala ancora il numero degli ospedalizzati e del malati seguiti a domicilio, rispettivamente di 22 e 36 unità. Gli ospedali liguri hanno al momento 443 pazienti Covid di cui 35 in terapia intensiva. Quasi tutte le strutture vedono decrescere il numero di pazienti fuorché l’hub del San Martino che oggi ne ha 7 in più rispetto a ieri.