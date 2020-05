Coronavirus, continua a rallentare la curva dei casi di contagio: oggi 11 morti in tutta la Liguria

Genova. Anche oggi è negativo il dato relativo ai nuovi casi “attivi” di contagio da Coronavirus in Liguria. Il bollettino di Alisa e Regione, flusso di dati per il ministero della Salute, segna -43 casi rispetto a ieri, a cui va aggiunto il numero dei decessi delle ultime 24 ore (11) e quello dei guariti con doppio tampone: 95. Si ricava così il dato fornito dalla protezione civile e che vede la Liguria con un +63 casi e una stabilizzazione della curva di crescita rispetto ai giorni precedenti.

La Liguria ha “attivi” 5175 casi di contagio da Coronavirus, con un totale di 57622 tamponi effettuati, 1530 dei quali nell’ultima giornata. I positivi per provincia sono 3153 a Genova, 855 a Imperia, 846 a Savona e 314 alla Spezia. 7 tamponi sono ancora in fase di verifica.

Continua il calo di pazienti Covid ospedalizzati, 27 in meno rispetto a ieri (in totali 651), restano stabili le terapie intensive, e crescono ancora i malati seguiti a domicilio: sono 1748, 38 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1755 a livello ligure di cui 398 nell’asl 3 genovese. In totale in Liguria si contano 1230 morti per Covid dall’inizio dell’emergenza.