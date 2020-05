Coronavirus, alla vigilia della riapertura 48 nuovi contagiati, 106 guariti e 9 morti in Liguria

Genova. Nelle ultime ventiquattro ore in Liguria 48 persone sono risultate positive al coronavirus, 106 sono guarite ufficialmente con due tamponi negative e 9 sono decedute. Sono i numeri del bollettino della Regione, sulla base dei dati del flusso ministeriale, alla vigilia del lunedì che sancisce la riapertura di gran parte del Paese. Rispetto a ieri ci sono 67 persone contagiate in meno (in totale sono 4.473). I decessi dall’inizio dell’emergenza ammontano a 1.353.

I tamponi effettuati ieri sono stati 2.086, portando il totale a quota 80.154. Calano ancora gli ospedalizzati che sono 384 in tutta la regione, 11 in meno di ieri, di cui 24 in terapia intensiva. Di seguito il dettaglio per le strutture in provincia di Genova

OSPEDALIZZATI DI CUI IN TI Differenza da osp. giorno precedente Ospedalizzati 384 24 -11 Ospedale Policlinico San Martino 58 7 0 Ospedale Evangelico 13 0 -2 Ospedale Galliera 64 0 -6 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 44 3 2 ASL 3 Gallino 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 30 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 -2

In isolamento domiciliare 2.072 persone (66 in meno di ieri), clinicamente guariti ma ancora positivi 2.017 (10 in più), guariti con doppio test negativo 3.331.