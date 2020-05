Coronavirus, al via la campagna di test sierologici: se vi chiama questo numero è la Croce Rossa

Genova. In questi giorni i volontari della Croce Rossa Italiana stanno effettuando le telefonate dal numero 06.5510 per contattare i cittadini selezioni nel campione indicato dall’Istat per l’effettuazione dei test sierologici sul coronavirus promossa dal ministero della salute.

In Liguria sono stati individuati oltre 6 mila cittadini appartenenti a 60 comuni: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Arcola, Arenzano, Arnasco, Badalucco, Boissano, Bordighera, Busalla, Cairo Montenotte, Calice al Cornoviglio, Calice Ligure, Camogli, Campo Ligure, Camporosso, Casarza Ligure, Castelnuovo Magra, Ceriale, Chiavari, Cipressa, Cogoleto, Finale Ligure, Follo, Genova, Imperia, La Spezia, Lavagna, Lerici, Levanto, Loano, Lorsica, Luni, Mallare, Masone, Montoggio, Pietra Ligure, Portovenere, Prelà, Rapallo, Recco, Riva Ligure, San Colombano Certenoli, Sanremo, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano di Magra, Sant’Olcese, Sarzana, Savona, Sestri Levante, Sori, Spotorno, Stella, Taggia, Vado Ligure, Vallecrosia, Varazze, Ventimiglia, Zoagli.

L’indagine rappresenta “un’opportunità per se stessi, infatti consente di scoprire se si sono sviluppati gli anticorpi ed è un servizio che si può rendere al paese. Non è possibile candidarsi volontariamente a far parte del campione, perché questo è già stato progettato e definito dall’Istat. Invitiamo fortemente le persone contattate ad aderire a questa importante campagna nazionale”, concludono dalla Cri.