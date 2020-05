Coronavirus, in Liguria 78 nuovi contagi ma aumentano i guariti e i positivi continuano a scendere

Genova. Nelle ultime ventiquattr’ore 78 persone sono state trovate positive al coronavirus in Liguria, ma altre 104 sono state dichiarate guarite con doppio tampone negativo e altre 11 sono decedute portando così a un calo complessivo di 37 contagiati attualmente sul territorio. Sono i dati che emergono dal bollettino odierno di Regione Liguria che riporta il flusso ministeriale.

Stabile il numero di tamponi (2.085 in un giorno, in totale sono 63.531). In totale sono 5.024 i positivi in tutta la regione, 1.263 i decessi accertati dall’inizio dell’emergenza, 1.848 i guariti senza sintomi ma ancora positivi (35 più di ieri) e 2.434 quelli con doppio tampone negativo. La maggior parte dei casi si registra sempre in provincia di Genova, 3.112. In isolamento domiciliare si trovano 2.613 persone, in calo di 53 unità rispetto a ieri.

Gli ospedalizzati sono 563 (meno 19 da ieri) di cui 46 in terapia intensiva. Ecco la situazione negli ospedali genovesi e del Tigullio:

Ospedale San Martino: 96 pazienti (-14), 16 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 19 pazienti, 1 in terapia intensiva

Ospedale Galliera: 91 pazienti (-2), nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini: 4 pazienti (-1), nessuno in terapia intensiva

Ospedale Villa Scassi: 81 pazienti (-2), 7 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante: 39 pazienti, 5 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 1 paziente, in terapia intensiva



Di seguito gli ultimi deceduti negli ospedali genovesi e del Tigullio



ASL 3 Segnala il decesso di donna di 89 anni, con comorbidità, deceduta il 7/5/2020 nel reparto di OBI/Covid. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4 Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

GALLIERA Segnala due decessi: una donna di anni 71, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive, una

donna di 75 anni, di Genova e deceduta l’8 maggio, presso Pronto Soccorso

POLICLINICO SAN MARTINO Segnala 3 decessi: un paziente di anni 87, residente a Genova, deceduto presso il 1° piano del Pronto Soccorso, una paziente di anni 87, residente a Chiavari e deceduta presso il 1° piano del Pronto Soccorso, un paziente di anni 51, residente a Lavagna e deceduto presso il reparto di Malattie Infettive