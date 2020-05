Coronavirus: in Liguria 32 nuovi contagi, crescono i tamponi eseguiti: oltre 2.700 in 24 ore

Genova. Sono 32 i nuovi contagiati dal coronavirus in Liguria, più del doppio di quelli di ieri (14) ma rispetto a ieri sono stati 2.719 i tamponi eseguiti che portano a 104.892 i test dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano stati poco più di 1500.

Questi i dati del il bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati del flusso ministeriale, in cui si contano nella giornata di oggi altri 7 decessi.

Sono 198 in meno i positivi sul territorio, per un totale di 3.035 persone.

Migliora ancora la situazione dei ricoverati in ospedale, ad oggi 195 di cui 9 in terapia intensiva, 10 in meno dal giorno precedente, 223 le nuove guarigioni con doppio tampone negativo (in totale 5.157).