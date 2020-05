Colpi di pistola tra i vicoli di Sampierdarena, un uomo ferito: indagini del carabinieri

Genova. Un uomo di 37 anni, sudamericano, ferito a una gamba da un colpo di pistola. Questo l’epilogo di un diverbio scoppiato nella zona pedonale di Sampierdarena (via Daste) ieri sera poco prima di mezzanotte. L’aggredito ha detto ai carabinieri intervenuti, della compagnia di Sampierdarena, di essere stato colpito da due connazionali di cui ha fornito una breve descrizione, ma entrambi devono essere ancora rintracciati.

Il 37enne non è in gravi condizioni. E’ stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. Il bossolo, rinvenuto sul posto, è di piccolo calibro.

Oggi è previsto a Genova un incontro del comitato sulla sicurezza in prefettura a cui parteciperanno Comune e forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione di degrado e violenza, in particolar modo nel centro storico e pianificare azioni coordinate contro lo spaccio e altre forme di illegalità diffuse.