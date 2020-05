Chiavari. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla scogliera, nella zona del Gruppo del Sale, per soccorrere un sessantenne che, cadendo, si è procurato una presunta frattura della caviglia.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’infortunato via terra mentre dal mare, sono arrivati i sommozzatori VV.F.. Questi, grazie ad una barella galleggiante, hanno il ferito già stabilizzato e lo hanno trasferito dagli scogli al gommone per il trasporto al porto di Chiavari dove era in attesa l’ambulanza.

Foto 2 di 2



Questa manovra ha permesso di limitare i rischi della movimentazione sulla scogliera. Presente sul posto la Capitaneria di Porto.