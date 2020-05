Chiama i carabinieri per sfrattare un irregolare da cui si faceva pagare l’affitto: denunciata

Genova. Una 72 enne di origine calabresi è stata denunciata dai carabinieri per agevolazione dell’immigrazione clandestina.

Era stata la stessa donna a chiamare i militari per cacciare di casa uno straniero che, in base a quanto emerso dalle indagini, era subaffittuario in nero di una stanza nell’abitazione della donna.

L’uomo da alcune settimane non pagava l’affitto, visto che aveva perso il lavoro a seguito dell’epidemia.

Già in passato la donna, aveva ospitato a pagamento clandestini. Per questo è scattata la denuncia.