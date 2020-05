Centro storico, tracce di marijuana e 7 mila euro in un borsello: arrestato

Genova. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo radiomobile, nel centro storico, all’altezza della Darsena, hanno controllato e perquisito un cittadino della Lettonia.

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, un borsello con evidenti tracce di marijuana e denaro in contante pari a 7 mila euro. Per questo è scattata la perquisizione domiciliare che ai consentito di trovare e sequestrare 130 grammi della stessa sostanza, oltre a 25 grammi di xanax e di un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Marassi.