Centri estivi, test sierologici a tappeto per il personale: “Profilassi per positivi”

Genova. I lavoratori dei centri estivi che nelle prossime settimane apriranno i battenti potranno accedere ai test sierologici messi a disposizione di Regione Liguria. Questa è la proposta sul tavolo portata avanti ed annunciata dall’assessore regionale alla sanità Sonia Viale.

L’idea è quella di promuovere per tutte le strutture questa mappatura, per un settore “che sta molto a cuore a tutti i cittadini – sottolinea Sonia Viale durante il consueto punto stampa sull’emergenza sanitaria in corso – saremmo i primi in Italia e sarebbe un valore aggiunto per le nostre famiglie e nostri lavoratori”.

I test non sono intesi obbligatori e neppure condizione per l’apertura del centro, anche perchè ciò non è previsto dalle linea guida nazionali: in caso di positività al virus di un operatore scatterebbe la profilassi oramai consolidata in questi mesi.