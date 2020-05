Centri commerciali Coop, da oggi misurazione temperatura all’ingresso

Genova. Tutti i Centri Commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Genova hanno accolto oggi la clientela con la novità della misurazione della temperatura corporea. Ai diversi ingressi dell’Aquilone in Valpolcevera, Mirto e Bisagno in Valbisagno, Europa in Corso Europa. Le Lampare ad Arenzano, Leudi a Carasco è stato garantito questo servizio per la sicurezza di tutti coloro che si sono recati nei diversi Centri Commerciali.

Buona l’affluenza con le persone che hanno seguito la “viabilità interna” messa a punto per garantire code organizzate nei diversi negozi della galleria commerciale. Oggi ne erano aperti già il 90%. Prima dell’apertura – come già nelle scorse settimane – sono state realizzate le diverse azioni di sanificazione e igienizzazione delle diverse aree della struttura.

Sono stati consegnati i guanti se le persone ne erano sprovviste, oppure è stato richiesto di igienizzare i loro. A tutti è stato raccomandato di tenere sempre la mascherina in modo corretto. Gli stessi servizi sono stati garantiti anche nei Centri Commerciali del circuito Coop Liguria a Savona (Gabbiano) e Albenga (Serre).