Cassa integrazione Covid, giovedì presidio della Cgil sotto la Prefettura

Genova. Presidio della Cgil giovedì mattina per sbloccare le procedure che consentano ai lavoratori di ricevere la cassa integrazione in deroga e non solo. L’appuntamento è alle 11.

Dall’esplosione dell’epidemia covid-19 alla Camera del Lavoro di Genova sono arrivati migliaia di accordi da sottoscrivere di richieste di cassa integrazione . Molti datori di lavoro hanno accolto la nostra richiesta di anticipare le somme dovute ai lavoratori, altri non lo hanno fatto.

Per i lavoratori dipendenti di questi ultimi il risultato è che da marzo non percepiscono alcun reddito.

“Pur comprendendo le difficoltà della fase emergenziale, la Cgil chiede che i lavoratori non siano lasciati senza fonti di sostentamento e che la situazione drammatica che alcuni di loro stanno vivendo non si ripeta con il Decreto Rilancio” scrive il sindacato in una nota.

Durante il presidio – spiega ancora la Camera del lavoro – sarà chiesto un incontro a Sua Eccellenza affinché la richiesta dello sblocco delle procedure arrivi tempestivamente da Genova a Roma”.