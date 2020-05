Carige ricorda Edoardo Sanguineti con un ciclo di letture e incontri

Genova. A dieci anni dalla morte di Edoardo Sanguineti, che ricorre il 18 maggio 2020, Università di Genova, Fondazione Palazzo Ducale, Teatro Nazionale di Genova, ETT Solutions, Banca Carige e Banca Cesare Ponti, ricordano la poliedrica figura del grande poeta, drammaturgo, italianista genovese con “Edoardo Sanguineti 2010-2020”, ciclo online di letture brevi, recital, video documentali e testimonianze curate da artiisti, studiosi ed amici, vicini per varie ragioni a colui che fu uno dei più straordinari intellettuali italiani del Novecento.

Il ciclo in omaggio a Sanguineti si aprirà venerdì 8 maggio con Paolo Rossi che leggerà “L’animale che ride”, articolo scritto

e consegnato dal poeta all’attore stesso alla vigilia del Festival sul Comico di Palazzo Ducale nel 2010, un documento straordinario, una sorta di testamento che Sanguineti, mancato improvvisamente, non riuscì mai a leggere in pubblico e a cui Rossi dà nuova vita.

A quella di Paolo Rossi seguiranno altre quattordici brevi testimonianze, pillole video diversissime tra loro, in linea col multiforme universo intellettuale frequentato da Sanguineti, che verranno trasmesse lunedì, mercoledì e venerdì tutte le settimane, fino a giugno, in contemporanea sui vari canali social delle tre grandi istituzioni culturali genovesi, Università, Palazzo Ducale, Teatro Nazionale di Genova, sul sito di ETT www.magazzinosanguine8.it e sul canale Facebook che Banca Carige dedica all’arte e alla cultura.