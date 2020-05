Carige, l’assemblea dà l’ok al raggruppamento di azioni per preparare il ritorno in borsa

Genova. L’assemblea in streaming, organizzata per rispettare le normative anti-Covid, degli azionisti di Carige ha dato il via libera alla proposta di raggruppamento delle azioni e la conversione facoltativa delle risparmio in ordinarie e ha autorizzato il cda a rinunciare alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani. Il primo punto all’ordine del giorno era un passaggio fondamentale, nell’ambito della nuova Carige all’80% sotto il controllo del Fondo Interbancario, per preparare il ritorno in borsa.

“L’assemblea ha deliberato in sede straordinaria – si legge in una nota dell’istituto di credito – l’approvazione di un’operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio della banca in azioni ordinarie di nuova emissione secondo un rapporto di conversione pari a 20500 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio che sarà portata in conversione;

– l’approvazione di un’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di una nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni 1000 azioni ordinarie esistenti e una nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni 1000 azioni di risparmio esistenti”

“L’assemblea – si legge ancora nella nota – ha deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione a rinunciare alle azioni di responsabilità a suo tempo intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani”.

Il cda di Carige approverà la semestrale entro la fine dell’estate, per quanto riguarda i numeri a partire dalla fine del commissariamento (febbraio 2020) mentre i commissari presentare i dati sulla gestione da gennaio 2019 a gennaio 2020 entro il 31 maggio.