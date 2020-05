Caricamento, 21enne positiva al Covid scappa da psichiatria: ritrovata dalla polizia

Genova. Una ragazza di 21 anni, che si trovava ricoverata nel reparto di psichiatria all’ospedale San Martino di Genova ed era risultata positiva al Covid è scappata ieri dal reparto ed è stata ritrovata oggi in piazza Caricamento, seduta su una ringhiera accanto al capolinea del 13.

La ragazza, che non indossava la mascherina, è stata circondata a distanza da un gruppo di poliziotti in tenuta anti-Covid, fino all’arrivo dell’ambulanza. I sanitari, anche loro bardati con le protezioni anti contagio, hanno caricato la ragazzina in ambulanza per riportarla in ospedale.

Nessun momento di tensione ma ora sarà importante ricostruire i movimenti della giovane da quanto è fuggita dall’ospedale per individuare persone che potrebbero essere state contagiate.

Ieri sempre da psichiatria era fuggito un ragazzo di 34 anni.