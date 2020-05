Caos autostrade e cantieri, ecco il bollettino delle chiusure nel weekend in Liguria

Genova. Continuano i cantieri sulla rete autostradale ligure, con annessi disagi per gli utenti. La chiusura più pesante resta quella dell’allacciamento A7/A12, per chi proviene da Milano ed è diretto in A12. Si consiglia quindi di proseguire fino a Genova ovest, da cui rientrare seguendo le indicazioni per Livorno. Ecco il bollettino completo delle chiusure per i prossimi giorni (per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questa pagina)

VENERDI 29 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Rivarolo II”, “Certosa” e “Promontorio”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi, che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto. In particolare, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova ovest. Chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto al capoluogo ligure potrà uscire a Genova est, oppure procedere verso la A7, dove verrà obbligatoriamente deviato verso Milano e potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, per poi raggiungere Genova attraverso la viabilità ordinaria;

-chiusura della stazione di Busalla in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Prà sulla A10. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti potranno raggiungere Genova percorrendo la A7, con uscita a Genova Bolzaneto, per la concomitante chiusura del tratto tra Bolzaneto e Genova ovest.

SABATO 30 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova ovest. Chi p oviene da Livorno/Sestri Levante verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Milano e potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto per poi raggiungere Genova attraverso la viabilità ordinaria;

-chiusura della stazione di Busalla in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Prà, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed immettersi sulla A26 alla stazione di Masone. Si segnala che sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova con ingresso alla barriera di Genova ovest.

DOMENICA 31 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano, potrà entrare alla stazione di Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, oppure, se diretto in A12, alla stazione di Genova est o Genova Nervi sulla A12;

-chiusura della stazione di Busalla in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia;

-chiusura del tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, si potrà percorrere la SP35 Strada Provinciale dei Giovi, con rientro alla stazione autostradale di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-chiusura dell’uscita della stazione di Isola del Cantone per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia.