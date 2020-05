Genova. Un boato e un lampo, come durante un temporale, e poi un calo di tensione nel quartiere. E’ quanto hanno percepito tra Certosa e il Campasso questa sera intorno alle 21. Il forte rumore e la luce provenivano dalla zona del cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale. A quanto risulta dalle prime informazioni fornite dagli stessi pompieri il braccio di una gru ha colpito i fili della linea dell’alta tensione provocando le scintille e appunto un calo di tensione avvertito in zona ma anche in altri quartieri da Sestri Ponente a Quezzi.

Foto 3 di 3





Ai vigili del fuoco non risultano feriti, cosa confermata anche dalla struttura commissariale, e la situazione sembra essere rientrata. “Sono in corso ulteriori approfondimenti”, spiegano. Questa sera era prevista la chiusura di via Walter Fillak per alcuni lavori di saldatura in quota sugli impalcati. Probabile che la gru fosse quella che doveva portare gli operai in alto.