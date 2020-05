Calvari, bambino cade dalla finestra, trasportato in elicottero al Gaslini

San Colombano Certenoli. Intervento di soccorso in elicottero da parte dei vigili del fuoco, questa mattina, per un bambino caduto dalla finestra nella frazione di Calvari, nel Comune di San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona.

Ancora frammentarie le informazioni sulla vicenda: il bimbo è caduto dalla finestra di casa sua, dal secondo piano di un’abitazione.

Sul posto è intervenuta anche la Croce rossa di Cicagna. Inizialmente il bambino è stato diretto al pronto soccorso di Lavagna, in codice rosso, ma poi reindirizzato all’ospedale Gaslini di Genova.