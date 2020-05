Busalla, ubriaco si schianta contro un cassonetto: denunciato e patente ritirata

Busalla. Incidente ieri sera in via Roma, in direzione Mignanego, dove un 56enne di Ronco Scrivia ha perso il controllo della propria vettura andando ad impattare contro la segnaletica stradale e un cassonetto per la raccolta del vetro.

L’uomo, che nell’occasione si è procurato lievi lesioni non refertate, è stato sottoposto ad accertamento del tasso etilico che è risultato pari a 1.74 g/L, quindi ben oltre il consentito. Nei suoi confronti è scattata da parte dei carabinieri la denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro ai fini di confisca.

A Recco la radiomobile di Santa Margherita Ligure ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino ecuadoriano, 19enne del posto, risultato alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a 1.81 g/L. Il giovane è stato anche sanzionato per l’importo di 5.110 euro per guida senza patente.