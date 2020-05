Bolzaneto, donna vola dalla finestra: ricoverata in codice rosso al San Martino

Genova. Una donna è stata ricoverata in condizioni gravi al pronto soccorso del San Martino di Genova dopo una caduta dalla finestra di casa.

L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 4 e mezza del mattino, in via Giro del Vento, ma sono ancora al vaglio tutte le ipotesi sulle dinamiche che hanno portato al drammatico volo: non è escluso il gesto volontario.

Sul posto, oltre alle auto mediche, anche i Carabinieri, intervenuti grazie alle segnalazioni dei residenti della zona.